Recycling-Allianz: Interseroh+: WE WANT MOORE...

Ein Plus für die Umwelt: Für jede lizenzierte Verpackung renaturiert Interseroh+ gemeinsam mit ‚Mission to Marsh‘ ein Stück Venner Moor in Osnabrück.

Gemeinsam Moor erreichen: Wer jetzt Kunde oder Kundin der Interseroh+ wird und seine Verpackungen lizenziert, hilft bei der Renaturierung von Mooren aktiv mit.