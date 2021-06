Dronamics

Die Mittelstreckendrohne kann bis zu 350 kg Fracht laden.

Der Logistiker Hellmann und Drohnenhersteller Dronamics arbeiten an grenzüberschreitenden Drohnenflügen in Europa. Insbesondere zeitkritische Ware soll schon vom nächsten Jahr an mit einer Riesen-Transportdrohne ihren Weg zum Kunden finden.

