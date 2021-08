Rossmann wird den Betrieb seines Auto-Dispo-Systems Relex in die Cloud verlagern. Das kündigte Michael Rybak, Rossmann-Geschäftsführer für Vertrieb, IT und Logistik, gegenüber der LZ an.

