Fressnapf

Gebündelt: Fressnapf steuert künftig etliche IoT-Anwendungen über ein zentrales Tool.

Fressnapf will mit einem neuen Tool möglichst viele Prozesse in seinen Läden bündeln. Künftig soll in jedem der 1 800 Märkte ein "StoreButler" Internet-of-Things-Lösungen zentral steuern. Zudem will der Händler per Auto-Dispo-App das Bestellen von Ware über Handhelds vereinfachen.

