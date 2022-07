Fotos: Wingcopter; Walmart

In der Luft: Wingcopter will künftig mehr als medizinische Güter bewegen.

Nicht wenige Drohnenprojekte sind in den vergangenen Jahren auf der Strecke geblieben. Doch Konzerne wie Amazon und Walmart lassen in den USA Lieferungen per Drohen wahr werden. Hierzulande glaubt Rewe an die zwischenzeitlich gehypte Technologie und setzt auf das südhessische Unternehmen Wingcopter.

