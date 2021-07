Jonathan Weiss

P&G forscht mittlerweile selbst im Bereich der Robotik.

Procter & Gamble will mit einer Roboter-Eigenentwicklung das Verpacken von Artikeln in seinen Werken automatisieren. Dazu soll der neue Roboter bald in den Procter-Werken ausgerollt werden.

