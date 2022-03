Die Smart-Store-Offensive von Rewe nimmt langsam Formen an: Die Tochter Lekkerland will in diesem Sommer ein neues automatisiertes Konzept mit dem Technologie-Partner Latebird starten. Das gaben beide Unternehmen nun bekannt.

Die Smart-Store-Offensive von Rewe nimmt langsam Formen an: Die Tochter Lekkerland will in diesem Sommer ein neues automatisiertes Konzept mit dem Te