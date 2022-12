Mario Greco, Chef des Versichererungskonzerns Zurich, hat in einem Interview mit der Financial Times davor gewarnt, dass Cyberangriffe in naher Zukunft "unversicherbar" werden könnten. Die Schäden durch Hackerangriffe würden immer größer. Greco forderte deshalb Staatshilfe.

