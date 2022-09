Rewe-Discounter Penny bietet seinen Kunden mittlerweile in rund 300 seiner bundesweit 2200 Filialen SB-Kassen an. Diese Zahl nannte Penny-Deutschland-Chef Stefan Magel in einem Podcast der IFH Köln.

Rewe-Discounter Penny bietet seinen Kunden mittlerweile in rund 300 seiner bundesweit 2200 Filialen SB-Kassen an. Diese Zahl nannte Penny-Deutschland