Rossmann

Zentrale: Von Burgwedel bei Hannover aus steuert Rossmann die Digitalisierung in Deutschland und den sieben Landesgesellschaften.

Rossmann rüstet bis Jahresende viele Märkte mit SB-Kassen und elektronischen Regaletiketten aus. In ländlichen Gebieten kämpft der Drogeriehändler an zahlreichen Standorten mit schlechtem Internet. IT-Geschäftsführerin Antje König prüft, an solchen Orten auf eine Backup-Lösung von Elon Musk zurückzugreifen.

Rossmann treibt den Umbau seiner Filialen zu mehr Self-Checkout in Form von SB-Kassen voran. Bis Ende des Jahres peilt der Drogeriehändler an, ru