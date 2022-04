Edeka

Integriert: Kunden erfassen Artikel per eingebautem Scanner am Wagen.

Edeka bringt in der Region Minden-Hannover eine neue Version des Easy-Shopper-Einkaufswagens in die Märkte. Seit dieser Woche sind die digital aufgerüsteten Wagen in einem ersten E-Center im Einsatz.

