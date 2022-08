Aldi Suisse

Ein Kunde erfasst mit dem Smartphone den Barcode, hier im Pilotprojekt von Aldi Süd in der Schweiz

Scan&Go ist dabei, sich als zusätzliche Methode des Checkouts zu etablieren – auch in Handelskonzernen mit Zentrale in Deutschland. In Personalanzeigen spricht Aldi Süd bereits von einer Einführung "in weltweit über 7.000 Filialen". Bei Lidl finden sich Hinweise auf der Homepage. dm hat die Entwicklung einer eigenen Scan&Go-Lösung begonnen.

Scan&Go ist dabei, sich als zusätzliche Methode des Checkouts zu etablieren – auch in Handelskonzernen mit Zentrale in Deutschland. In