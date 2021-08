Unternehmen

Die Testphase soll bis Jahresende abgeschlossen sein.

Aldi Schweiz weitet den Test mit Self-Scanning per Smartphone aus. Bis zum Ende des Jahres will der Discounter in 17 Filialen Erfahrung mit Scan&Go sammeln.

