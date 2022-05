Fotos: Aldi Schweiz

Aldi-Pilot in der Schweiz: Die Kunden erfassen die Artikel per Smartphone. Nach dem letzten Artikel bezahlen sie per Mobile Payment ebenfalls mit dem Handy und können dann auf einer Art Überholspur an den Kassen vorbeiziehen.

Aldi Süd beschäftigt sich verstärkt mit Self-Scanning per Smartphone des Kunden. Kaufland startet sogar den Rollout von "K-Scan" in Deutschland. Bei Rewe, Penny, Netto, Edeka und Globus wird Scan&Go schon in relativ vielen Märkten angeboten.

Aldi Süd beschäftigt sich verstärkt mit Self-Scanning per Smartphone des Kunden. Kaufland startet sogar den Rollout von "K-Scan" in De