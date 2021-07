Christian Lattmann

Ausbau: Penny will mehr Kunden von seinem Scan & Go-Service überzeugen und wirbt damit, diese zu „Schnellzahlern“ zu machen.

Penny geht den Ausbau von Self-Scanning per Smartphone pragmatisch an. In einer alten Filiale wurde eine Bedienkasse stillgelegt und zu einem Scan&Go-Terminal umfunktioniert. Beim Ausbau der Technologie will sich der Discounter nach den Gegebenheiten des jeweiligen Marktes vor Ort richten.

