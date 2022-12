Kaufland

Smarte Sensoren im Scheckkartenformat überwachen die Einhaltung der Kühlkette in einer Kühltruhe in der Zentrale in Neckarsulm.

Kaufland überwacht die Temperaturen in Kühlräumen in der Zentrale in Neckarsulm neuerdings mit smarten Sensoren im Scheckkartenformat. Nach Tests sollen sie nun dauerhaft zum Einsatz kommen.

