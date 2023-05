Rewe USH

Der "Mediabot" von Sales Motion Media hilft beim Service und dient als PoS-Marketinginstrument.

In den Supermärken der selbstständigen Kaufleute Husein Dugonjic (Rewe Unterschleißheim) und Frank Berger (Edeka Adelzhausen) tourt ab sofort ein Beratungs-Roboter auf der Verkaufsfläche. Der Humanoid kommt vom Startup Sales Motion Media.

Der technikaffine Rewe-Kaufmann Husein Dugonjic will Kunden mit einem weiteren technischen Angebot in seinen Laden in Unterschleißheim lock