Auf der Spree soll das neue Schiff tägliche hunderte Sendungen transportieren.

Die Deutsche Post transportiert nun auch Pakete zu Wasser. In Berlin soll ein Solarbetriebenen Schiff in einem Pilotprojekt befördern und so Emissionen sparen und den Verkehr entlasten.

