Animation: Rossmann

So soll das neue Kombi-Lager von Rossmann in Burgwedel bei Hannover aussehen.

Rossmann baut für rund 100 Mio. Euro ein kombiniertes Lager für die nationale E-Commerce-Belieferung und die Versorgung seiner Filialen in Teilen Norddeutschlands. Am Dienstag dieser Woche erfolgte der feierliche Spatenstich in Burgwedel.

Rossmann baut für rund 100 Mio. Euro ein kombiniertes Lager für die nationale E-Commerce-Belieferung und die Versorgung seiner Filialen in