tasfotografas.lt

Mini-Flotte: Ab sofort rollen drei kleine autonome Transporter durch die litauische Hauptstadt Vilnius.

In Litauens Hauptstadt Vilnius rollen ab sofort fahrerlose Transporter für den Händler Iki durch die Straßen. Die Rewe-Tochter ist damit eines der ersten Unternehmen in Europa, das über das bloße Teststadium hinaus ein solches Lieferkonzept in ihr Tagesgeschäft integriert.

Der litauische Händler Iki hat in der vergangenen Woche eine kleine Flotte autonomer Transporter für seinen Lieferservice in Betrieb genomme