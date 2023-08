Wanzl

Schnell geöffnet: Eine Kundin hält ihr Smartphone mit Netto-App an den Hybridloc-Griff. Sofort gibt das System die Kette und damit den Trolley frei.

Netto hat seine App mit einer für den LEH neuen Funktion aufgewertet: Wenn ein Kunde keine Münze greifbar hat, um die Kette an einem Einkaufswagen zu lösen, kann er das in zunächst zwei Pilot-Märkten per Smartphone. Die Technik kommt von Wanzl.

Immer mehr Verbraucher haben kaum noch Bargeld dabei. Das führt zunehmend zu Verärgerung, wenn sie einen in der Trolley-Reihe festgeketteten