Trigo

Checkin mit der Trigo-App im ersten kassenlosen Mini-Shop von Tesco, der nur für Mitarbeiter offen ist.

Der britische LEH-Konzern Tesco wird in London einen zweiten Convenience Store eröffnen, in dem Hightech-Erfassung klassisches Scannen der Waren ersetzt. Das kündigte Tesco-CEO Ken Murphy an.

