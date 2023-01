Consumer Technology Association

Die CES in Las Vegas gehört zu den wichtigsten Technologie-Messen der Welt.

Am Donnerstag beginnt die Technologie-Messe CES in Las Vegas. Die Highlights drehen sich in diesem Jahr um autonome Autos und neue Virtual-Reality-Brillen für das Metaverse.

