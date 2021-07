Aldi Süd testet Self-Scanning mit dem Smartphone der Kunden – zunächst in der Schweiz. Der Info-Dienst Supermarktblog hat in Erfahrung gebracht, dass der Discounter das als "Aldi Scan&Go" bezeichnete Einkaufsverfahren innerhalb der App des IT-Dienstleisters Snabble an mehreren Standorten in dem Alpenland testen wird.

Aldi Süd testet Self-Scanning mit dem Smartphone der Kunden – zunächst in der Schweiz. Der Info-Dienst Supermarktblog hat in Erfahrun