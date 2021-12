Edeka Nord hat sein neues Tiefkühllager in Zarrentin zwischen Schwerin und Hamburg in Betrieb genommen. Die 12.000 qm große TK-Anlage wurde an einem vorhandenen Standort errichtet.

