Walmart

Walmart investiert in Lager-Technologie.

Walmart möchte seine Ware schneller und günstiger in die Märkte bringen. Im Zuge einer Automatisierungsoffensive modernisiert der Händler seine mehr als 100 Lager in den USA.

Walmart will in den kommenden Jahren seine mehr als 100 Lager in den USA automatisieren. In Florida rüstet der Händler noch in diesem Jahr i