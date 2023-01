Drei Viertel der Internetnutzer waren laut einer Umfrage in jüngster Vergangenheit von Cyberkriminalität betroffen. Dazu zählten die Studienautoren von Bitkom neben Schadsoftware auch Betrug beim Onlineeinkauf oder Beleidigungen in sozialen Netzen. 22 Prozent gaben dagegen an, keine negativen Erfahrungen gemacht zu haben. Das ergab die am Montag veröffentlichte Erhebung des Branchenverbandes Bitkom. 2021 hatten 21 Prozent angegeben, nicht betroffen zu sein. 2020 lag der Anteil bei 34 Prozent, 2019 bei 40 Prozent.

Drei Viertel der Internetnutzer waren laut einer Umfrage in jüngster Vergangenheit von Cyberkriminalität betroffen. Dazu zählten die S