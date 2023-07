Video: Amazon/Screenshot: LZ

Schnell bezahlt: Ein Handvenen-Scanner bei Whole Foods identifiziert einen Kunden.

Amazon will die über 500 Whole-Foods-Filialen in den USA mit einem auf Biometrie beruhenden Payment-System ausstatten. Kunden können damit über einen Scan ihrer Handinnenfläche bezahlen, ohne eine Kreditkarte oder das Handy zücken zu müssen.

Amazon hat angekündigt, bis Jahresende alle Filialen seiner Bio-Supermarkt-Tochter Whole Foods in den USA mit dem Bezahlsystem "Amazon One" auszu