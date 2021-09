Die britische Regierung will entgegen ihrer sonstigen Brexit-Politik osteuropäischen Lkw-Fahrern in großer Zahl Visa erteilen. Der Grund ist der durch die Aussperrung von ausländischen Arbeitnehmern entstandene extreme Mangel an Truck-Chauffeuren, der im LEH für Regallücken sorgt und sogar Tankstellen ohne Benzin lässt.

