IMAGO / imagebroker

Die Amazon-App soll künftig mehr Unterhaltung bieten.

Amazon will sich etwas mehr an die Sozialen Medien annähern und testet eine neue Funktion. Nutzer sollen künftig in einem Feed mehr Videos und Fotos von Produkten sehen können.

Amazon will sich etwas mehr an die Sozialen Medien annähern und testet eine neue Funktion. Nutzer sollen künftig in einem Feed mehr Videos