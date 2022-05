IMAGO / Rene Traut

Zahlung per Karte erfreut sich im Handel großer Beliebtheit (Symbolbild)

Ausgerechnet an den beiden Verkaufstagen vor dem Himmelfahrtswochenende fällt in vielen deutschen Geschäften ein weit verbreiteter Typ von Kartenterminal aus. Damit ist an den Kassen der betroffenen Märkte keine Zahlung per Girocard oder Kreditkarte mehr möglich.

