Webdesign: Amazon

Amazon-Werbung für die neue Shopping-App-Funktion Virtual Try-On.

Amazon baut den Einsatz von Augmented Reality (AR) zur Kundenberatung in seiner App aus. Nach dem Start einer virtuellen Schuh-Anprobe in den USA kommt "Virtual Try-On" jetzt nach Europa. Im ersten Schritt für Sonnenbrillen und in Großbritannien.

