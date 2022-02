Fotos: Ocado Solutions

Roboterarme greifen die Ware direkt am Regalgitter heraus und beladen vollautomatisch die Einkaufstüten.

Der britische Technologieanbieter Ocado Solutions will E-Food dank seiner neuen Generation des vollautomatischen Lager- und Kommissioniersystems OSP deutlich effizienter machen. Die Briten glauben, ihre Lagertechnologie "in nicht allzu ferner Zukunft" auch in Deutschland etablieren zu können.

