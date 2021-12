Fotos: Gabriela Meier

Schon im kommenden Jahr sollen erste Wasserstoff-Lkw analog zum Schweizer Vorbild auf Deutschlands Straßen rollen.

Nach dem geglückten Start der Wasserstoff-Lkw in der Schweiz, steht Anbieter Hyundai auch in Deutschland kurz vor dem Markteintritt. Im zweiten Halbjahr 2022 sollen erste Flotten mit bis zu 30 Fahrzeugen in Modellregionen rollen – viele davon für Lebensmittelhändler. Auch andere Anbieter bringen sich in Stellung.

