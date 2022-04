RVD

Automatisiert: Ein Detail des Picnic-Lagers in Utrecht, das gegenwärtig hochgefahren wird.

Der E-Food-Händler Picnic hat in Utrecht sein erstes hochautomatisiertes Kommissionierzentrum eingeweiht. Es ist Vorbild für das künftige Lager in Oberhausen und zwei weitere Anlagen in den Niederlanden.

Der E-Food-Händler Picnic hat in Utrecht sein erstes hochautomatisiertes Kommissionierzentrum eingeweiht. Es ist Vorbild für das künft