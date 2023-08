Vor knapp zwei Jahren haben die Expert:innen für Wertschöpfungsoptimierung von GS1 Germany die Enzyklopädie „Category Management: In acht Schritten zu mehr Erfolg am Point-of-Sale“ auf den Markt gebracht. Ein Standardwerk, das Handel und Industrie im Category Management dient. Ab sofort ist das Buch auch in englischer Sprache erhältlich.

Bildergalerie: Category Management Standardwerk – jetzt auch auf Englisch

1/3 2/3 3/3 Teilen

Nie haben sich Unternehmen intensiver mit Category Management beschäftigt als heute – und gleichzeitig sind die Marktbedingungen für Industrie und Handel volatiler denn je: steigender Wettbewerb, sinkende Roherträge, sich stetig verändernde Shopperbedürfnisse. Eine Dynamik, der Unternehmen Rechnung tragen müssen, um weiter erfolgreich am Markt zu agieren. Die Leitfrage, die Händler und Hersteller für sich dabei immer wieder aufs Neue beantworten müssen, lautet: Welche Bedürfnisse und Erwartungen haben meine Shopper?Antworten darauf liefert GS1 Germany mit dem Fachbuch „Category Management: In acht Schritten zu mehr Erfolg am Point-of-Sale“ . Unter dem adaptierten Titel „Category Management: In eight steps to more success at the point-of-sale“ ist das Nachschlagewerk ab sofort auch in englischer Sprache erhältlich.Seit mehr als 30 Jahren ist das Category Management ein bewährter Ansatz, wenn es darum geht, durch auf Shopper ausgerichtete Sortiments-, Platzierungs-, Promotions- und Kommunikationsstrategien die Kundenzufriedenheit und damit den Gewinn zu steigern. Wenngleich sich das Category Management in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt hat und dies auch zukünftig tun wird, lautet das gemeinsame Motto von Händlern und Herstellern seit jeher: „“.