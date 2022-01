Logistik-Fachleute rechnen auch 2022 mit erheblichen Problemen in der Kapazität der Container-Schifffahrt von China nach Europa. So dürften etwa wegen der Zero-Covid-Politik der Volksrepublik geschlossene Hafenterminals in China auch 2022 für Engpässe sorgen.

Logistik-Fachleute rechnen auch 2022 mit erheblichen Problemen in der Kapazität der Container-Schifffahrt von China nach Europa. So dürften