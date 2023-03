Georg Lukas

Kameras sehen alles: Kunden des neuen Rewe Pick&Go dürfen die Waren direkt in ihre Tasche legen und dann einfach rausgehen. Der Bon stimmt trotzdem.

Trigo, Spezialist für Kassenlose Märkte mit Computer Vision, will sein Geschäft deutlich ausweiten. Auf dem Weg zu immer größeren Hightech-Läden ist der neue Rewe Pick&Go ein Meilenstein. Trigo will darüber hinaus auch mehr Analytics-Funktionen verkaufen.

Rewe hat diese Woche in einem Markt in Köln die Pick&Go-Technologie von Trigo aufgeschaltet. Die auf Künstlicher Intelligenz in Form von