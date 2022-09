Nestlé

Nestlé dreht in der Logistik an mehreren Stellschrauben, um Transportkilometer einsparen zu können

Nestlé Deutschland strukturiert in der Logistik um und verlegt einen Lagerstandort von Berlin in die Mitte des Landes. An weiteren Verteilzentren plant der Konzern Umbauten und will den Informationsfluss zwischen Industrie und Handel intensivieren. Nach erfolgreichen Tests sollen Lkw vermehrt vollautomatisiert beladen werden.

