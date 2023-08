Am 13. und 14. September geht es beim ECR Tag 2023 um Einblicke in aktuelle Marktgeschehnisse, Inspiration zu innovativen Ansätzen für mehr Wertschöpfung und Informationen zu neuesten Entwicklungen der FMCG-Branche. Neu ist in diesem Jahr nach einem Design-Relaunch nicht nur der Look, sondern auch das Programm, das noch mehr Raum für Austausch lässt.

Wissen weitergeben, Inspiration fördern und Networking leben – seit über 20 Jahren bietet der ECR Tag Händlern, Herstellern und Dienstleistungsunternehmen eine Plattform, um gemeinsam die Themen von heute und Trends von morgen zu diskutieren. Am 13. und 14. September steht für Expert:innen und Entscheidungsträger:innen im Kap Europa in Frankfurt am Main wieder zwei Tage lang alles im Zeichen des ECR-Gedankens und (Wissens-)Austauschs. Tickets für das Branchenevent des Jahres erhalten Sie

Seit Beginn ist die Leitidee des ECR Tags, die Zusammenarbeit von Händlern, Herstellern und Dienstleistern in den Fokus zu rücken, um über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg Optimierungspotenziale zu identifizieren. Das gemeinsame Ziel: zufriedene Shopper, die wiederkommen. Eine Win-win-win-Situation für alle Beteiligten.





Was bewegt die Handels- und Konsumgüterindustrie? Vor welchen Herausforderungen steht sie, und wie lässt sich diesen begegnen? Von Beiersdorf über Mars Petcare und Oetker digital bis hin zu REWE und der Otto Group konnte Themenauszug ECR Panels „KI: Sicher oder erfolgreich? Wir sagen: beides!“

(Christian Müller, CIO, Schwarz IT KG)



„Partnerschaftliche Zusammenarbeit für nachhaltige Wertschöpfungskreisläufe“

(Astrid Teckentrup, Vorsitzende der Geschäftsführung, Procter & Gamble GmbH)



„Warum Du deine Wertebiografie kennen solltest“

(Lunia Hara, Director Project Management, Digital Expert und Expertin für empathische Führung, diconium) Bildergalerie: Statements zum ECR Tag 1/4 2/4 3/4 4/4 Teilen



Seit Beginn ist diedes ECR Tags, die Zusammenarbeit von Händlern, Herstellern und Dienstleistern in den Fokus zu rücken, um über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg Optimierungspotenziale zu identifizieren. Das gemeinsame Ziel: zufriedene Shopper, die wiederkommen. Eine Win-win-win-Situation für alle Beteiligten.Was bewegt die Handels- und Konsumgüterindustrie? Vor welchensteht sie, und wie lässt sich diesen begegnen? Von Beiersdorf über Mars Petcare und Oetker digital bis hin zu REWE und der Otto Group konnte GS1 Germany auch in diesem Jahr wieder namhafte Speaker:innen relevanter Marktplayer gewinnen, um genau diese Themen in spannenden Panels zu diskutieren. Wissen weitergeben, Inspiration fördern und Networking leben – seit über 20 Jahren bietet der ECR Tag Händlern, Herstellern und Dienstleistungsunternehmen eine Plattform, um gemeinsam die Themen von heute und Trends von morgen zu diskutieren. Am 13. und 14. September steht für Expert:innen und Entscheidungsträger:innen im Kap Europa in Frankfurt am Main wieder zwei Tage lang alles im Zeichen des ECR-Gedankens und (Wissens-)Austauschs. Tickets für daserhalten Sie hier