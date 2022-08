Jake’s Beverages GmbH

Dank Digital Link leitet der QR-Code auf einer Glasflasche mit Jake‘s Lemonade das Smartphone zum sogenannten Resolver Service und von dort weiter zu den zur Zielgruppe passenden Informationen.

GS1 Germany hat jetzt mit dem Startup Jake‘s Beverages einen ersten FMCG-Hersteller gefunden, der in seiner Lieferkette und im Kunden-Marketing die Vorteile des neuen Info-Systems "GS1 Digital Link" demonstrieren will. GS1 will das multifunktionale Digital-Werkzeug zu einem weltweiten Branchen-Standard machen.

