Unternehmen, die SAP-Software in eigenen Rechenzentren ("on premise") oder bei Cloud-Diensten ohne Rise-Vertrag laufen lassen, haben scharfe Kritik an Entwicklungs- und Preispolitik des IT-Konzerns geübt.

Die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe DSAG klagt den Software-Konzern an, "zahlreiche treue Kundenunternehmen im Stich" zu lassen. Dabei geht es um