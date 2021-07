Der russische Handelskonzern X5 Group bietet seinen Kunden in zunächst 150 Filialen der Supermarkt-Schiene Perekrestok das Bezahlen per Gesichtserkennung an.

Der russische Handelskonzern X5 Group bietet seinen Kunden in zunächst 150 Filialen der Supermarkt-Schiene Perekrestok das Bezahlen per Gesichts