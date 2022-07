Bell Food Group

Bell bündelt die Logistikaktivitäten und liefert Waren künftig von Oensingen aus.

Die Bell Group führt ihre aktuell dezentral organisierte Logistik an einem zentralen Standort in Oensingen zusammen. Mit dem Schritt will der Konzern Kosten senken und das Servicelevel erhöhen.

