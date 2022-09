Thomas Fedra

Umstritten: Für Diskussionen sorgt die Frage, wie hoch Paletten beladen sein sollten, um allen Beteiligten optimale Logistikprozesse zu ermöglichen. Im Bild Paletten in einem Lager von Coca-Cola.

Mit Nestlé wagt einer der großen FMCG-Hersteller einen neuen Vorstoß für eine Anpassung der Palettenladehöhe an Europa-Standards. Der Konzern argumentiert, dass eine Beladung mit 1,20 m Ware statt der hierzulande normierten 1,05 m für vollere Lkw und damit weniger CO 2 -Ausstoß sorgen würde. Das Problem: Viele Firmen müssten viel Geld in vorhandene Lager stecken.

