In diesem Teil der neuen Müll-Sortieranlage in Kopenhagen sitzen die Kameras, die den "unsichtbaren Barcode" erkennen und so die Sortierung steuern.

Die Brancheninitiative "HolyGrail" für mehr Plastik-Recycling kommt voran. In einer Abfallanlage in Kopenhagen sind erste semi-industrielle Tests angelaufen. HolyGrail will mit Hilfe des "unsichtbaren Barcodes" von Digimarc bei Kunststoffverpackungen eine Kreislaufwirtschaft aufbauen.

