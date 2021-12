Der CEO der Bayard Consulting Group rückt in das Board of Directors der GS1 GDSN. Dem Gremium gehören Vertreter von Carrefour, Nestlé, Ahold, PepsiCo, Procter & Gamble, Metro und Oetker an.

