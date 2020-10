Erweiterung der Smartphone-App Globus lässt Kunden mit dem Handy scannen

Globus ist dabei, Verbrauchern in allen deutschen SB-Warenhäusern die Erfassung der Artikel mit dem privaten Smartphone zu ermöglichen. In den saarländischen Outlets ist die Lösung Scan&Go bereits live.

Der Rollout läuft: Heute bietet Globus Self-Scanning per Handy bereits in seinen saarländischen Hypermärkten an, also in zehn Filialen. Daniel Richter, Leiter