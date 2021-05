Europaweiter Rollout Lidl-Loyalty-System startet in Ungarn

Lidl-Loyalty-System startet in Ungarn

Die Kundenbindungs-Lösung Lidl Plus ist jetzt auch in Ungarn gestartet. Der Discounter beweist mit dem schnellen Rollout des App-basierten Systems "Lidl Plus", dass er konsequent international agiert.

In relativ kurzer Zeit hat Lidl sein für personalisierte Kunden-Ansprache konstruiertes, rein digitales Kundenbindungs-System "Lidl Plus" in fast allen seinen europäischen Märkte