Expansion dm-Rumänien erhöht das Tempo

dm Drogeriemarkt will in Rumänien absehbarer Zukunft rund zehn neue Läden pro Jahr realisieren. In den beiden Vorjahren hatte der Drogist jeweils nur rund eine Handvoll neuer Verkaufsstellen eröffnet.

dm will vom boomenden LEH-Markt in Rumänien profitieren und hat das dortige Expansionstempo deutlich erhöht. Der Drogeriekonzern bestätigte auf LZ-Anfrage "in absehbarer